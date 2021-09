Lavori alla tubazione dell'acquedotto, una zona di Senigallia rimarrà senz'acqua: ecco in quale data e in quale fascia oraria

SENIGALLIA – Viva Servizi comunica che martedì 28 settembre dalle ore 9 alle ore 14 circa verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile per effettuare lavori di riparazione della tubazione dell’acquedotto, in alcune vie della città di Senigallia.

Le vie interessate dalla tale sospensione temporanea sono: lungomare Alighieri fino al civico 158 - via Rieti - via Lucca - via Pisa - via Perugia - via Imperia - via Terni - via Savona - via Livorno - via La Spezia - via Dalmazia - via Basilicata - via Puglia - via Abruzzi - via Lazio - via Spontini - via Umbria - via Toscana - piazzale della Libertà - lungomare Marconi - via Zara - via Mondolfo - via Corridoni - via Brofferio - via Rattazzi - via Sella - piazzale Morandi - via Nigra - via Michetti - via Bovio - banchina di Levante

Alla ripresa dell’erogazione agli utenti è consigliato di lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto prima di utilizzarla. Per eventuali informazioni è a disposizione il nostro numero di pronto intervento di Viva Servizi 800-18157

«Si tratta – spiega Moreno Clementi, Direttore Generale di Viva Servizi di lavori urgenti di riparazione che sono indifferibili e che i nostri tecnici effettueranno nel minor tempo possibile al fine di arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza di Senigallia».

