Restyling del pontile della Rotonda: ultimi ritocchi per il CaterRaduno

SENIGALLIA - Stanziati quasi tredicimila euro per rinforzare il pontile della Rotonda, palcoscenico naturale per il CaterRaduno in occasione del conserto all’alba di Arisa. Ieri mattina su piazzale della Libertà si è posizionato un tir della kermesse. Lavori in corso per la 20esima edizione. Operai all’opera anche sul pontile il cui ingresso ieri è stato rinforzato per non far entrare nessuno con il nastro bianco e rosso oltre al cordone già presente. La settimana scorsa il Comune ha approvato i lavori di somma urgenza.«Da un approfondimento sulle strutture del pontile della Rotonda – spiega il dirigente Gianni Roccato - si è rilevato un aggravarsi delle condizioni del ferro e della parte sottostante il pontile. È in corso la progettazione per l’esecuzione di un intervento risolutivo di risanamento conservativo del pontile ma non si riuscirà a realizzare prima della prossima stagione estiva. Per garantire la fruibilità e la continuità della battigia del lungomare, e l’utilizzo della via di accesso e di emergenza alla Rotonda, è necessario mettere in sicurezza con opere in ferro zincato, di aggiunta al supporto strutturale e di contenimento di alcune campate di passaggio». I lavori consistono in due portali strutturali e provvisionali, tipo cantiere, e la modifica di quello esistente, con una struttura portante in acciaio zincato.Ultimi ritocchi prima del CaterRaduno, domani al debutto. Ieri il Comune ha emanato alcune ordinanze per le modifiche alla viabilità. Domani e venerdì dalle 17 alle 20 sarà istituito il divieto di sosta e di transito su un tratto di lungomare Marconi e su piazzale della Libertà. Venerdì dalle 5 alle 8 divieto di sosta sul lungomare Marconi, piazzale della Libertà e lungomare Alighieri, nello stesso orario divieto di transito su lungomare Marconi da via Rattazzi e senso unico in viale Quattro Novembre, da piazzale della Libertà a via Podesti e via Bonopera.Venerdì e sabato dalle 18 alle 24 divieto di sosta biciclette incluse in via Perilli, piazza Simoncelli, via Portici Ercolani, via Chiostergi e via Oberdan. Inoltre, ad eccezione degli stalli riservati, non sarà possibile sostare sul parcheggio esterno alla carreggiata in viale Leopardi. Sull’area parcheggio antistante il Foro Annonario il divieto di sosta avrà validità dalle 15 alle 24 di venerdì e sabato quando dalle 18 alle 24 sarà in vigore il divieto di transito anche su ponte Garibaldi, via Portici Ercolani, da via Cavallotti a via Fratelli Bandiera, via Testaferrata, da via Arsilli a piazza Garibaldi, via Pisacane, piazza Saffi, via Mercantini, limitatamente alla corsia di canalizzazione che consente di accedere a via Pisacane, via Mastai, da via Armellini a via Portici Ercolani. Il divieto di transito sarà invece esteso anche alle biciclette in via Manni, via dei Macelli, via Gherardi, da corso 2 Giugno a piazza Simoncelli, piazza Simoncelli e via Perilli compreso il sottopassaggio veicolare che collega il centro storico al lungomare.