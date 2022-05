Prima gli insulti poi la lite tra ex fidanzati al bar: notte turbolenta in centro

SENIGALLIA - Una notizia che sta destando grande interesse e curiosità. Nel corso della tarda serata la sala operativa del Commissariato di Senigallia riceveva una richiesta di intervento da un soggetto che lamentava di esser stato aggredito fisicamente. Gli agenti della Squadra Volante raggiungevano l’uomo nel luogo indicato nei pressi del centro cittadino. Giunti sul posto, il giovane riferiva di aver subito un’aggressione da parte di un suo conoscente e, dunque, faceva intervenire un’ambulanza che lo conduceva in pronto soccorso. Qui il soggetto riferiva che, circa un’ora prima, mentre si trovava presso all’interno di un bar situato lungo la strada statale, giungeva la sua ex fidanzata con l’attuale compagno, con i quali già in passato si erano verificati accesi litigi che avevano richiesto l’intervento della Polizia.

Nella circostanza, il giovane riferiva di trovarsi all’interno del bar quando ad un certo appena entrava la sua ex compagna con l’attuale compagno e immediatamente si accendeva un diverbio per futili motivi legati a situazioni del passato. Durante le fasi della lite, il giovane veniva colpito sia dalla ex, con spinte ripetute e accuse verbali, che dal nuovo compagno di quest’ultima il quale gli sferrava un calcio su una gamba provocandogli un forte dolore. Visto l’accaduto il giovane decideva di allontanarsi dal bar a bordo della propria vettura per fare rientro verso casa ma a metà strada si vedeva costretto a fermarsi anche per il forte stato d’ansia di seguito della lite. Motivo per il quale richiedeva anche l’intervento dell’ambulanza. Gli agenti poi sentivano la donna ed il nuovo compagno e quest’ultimo riferiva di essere intervenuto dopo che era scoppiato il litigio tra i due ex e di essere stato colpito anche lui. Di seguito all’intervento della Polizia i tre tornavano alla calma e si riservavano di procedere per i fatti accaduti.

