ANCONA - Un episodio ancora tutto da chiarire. Intorno all'ora di pranzo a piazza d'Armi un'anziana di 82 anni è sta aggredita da una ragazza che durante il diverbio l'ha anche afferrata per i capelli per dileguarsi velocemente. Immediato l'intervento della Croce Gialla che si è sincerata delle condizioni della donna, che passata la paura ha preferito non essere accompagnata all'ospedale di Torrette.

© RIPRODUZIONE RISERVATA