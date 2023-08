SENIGALLIA Esauriti gli accrediti online per partecipare alle selezioni senigalliesi del Grande Fratello, in programma stasera dalle 20 alla Rotonda. Per accedere era necessario scaricare un pass gratuito dal sito del reality show ma ieri erano finiti. Quella di Senigallia è al momento l’ultima tappa disponibile anche se ne sono state annunciate altre, ancora in fase di programmazione. C’è stata quindi una grande richiesta per entrare nella casa più spiata d’Italia, che torna a cercare inquilini tra la gente.

APPROFONDIMENTI LA KERMESSE Musica sulle sponde del mare: dal 30 agosto al 3 settembre ad Ancona è in programma Adriatico Mediterraneo



La decisione

Il Comune di Senigallia ha scelto di ospitare l’iniziativa, con l’obiettivo di dare visibilità alla città. Ha un costo di 5mila euro più Iva a carico dell’ente, come previsto dal contratto sottoscritto con la società Wobinda Produzioni s.r.l. che svolgerà, su licenza di Banijay Italia e Endemolshine Italy spa, le operazioni di preselezione degli aspiranti partecipanti al programma televisivo Grande Fratello per la prossima edizione. «La realizzazione dell’evento consentirà di accrescere la visibilità della città di Senigallia nel panorama nazionale – la motivazione contenuta nella determina firmata da Elisabetta D’Amico, responsabile dell’Ufficio Turismo - grazie alla presenza degli aspiranti candidati a partecipare al programma televisivo Grande Fratello, provenienti da tutte le parti d’Italia e grazie alla promozione dell’evento sui canali di comunicazione». Nell’estate social - il Comune ha puntato molto su una comunicazione rapida e diffusa - rientra la scelta fatta. Già dallo scorso 3 agosto sulle pagine del Grande Fratello è presente un post sulla tappa di Senigallia, visibile ai 2,7 milioni di followers di Facebook e agli 1,5 di Instagram. Una vetrina insomma. Dopo il successo del Festival 80 – Back to the past, che ha visto salire sul palco di piazza Garibaldi anche i Via Verdi, band iconica dei mitici anni ’80, di Destate La Festa in centro storico e L’estetica dell’effimero alla Rotonda.

Si riparte oggi, archiviato il lungo ponte di Ferragosto, con altre iniziative. Stasera il Foro Annonario ospiterà un torneo di Burraco in favore dell’associazione Se.po.fa. In piazza Roma alle 21 torna l’appuntamento con la rassegna musicale “Marche sonore” mentre a Palazzetto Baviera alle 21,30 andrà in scena “Parole d’estate”. Stessa ora per lo spettacolo di magia per bambini nei giardini della scuola Pascoli. Alle 21,15 alla chiesa del Portone nuova tappa del Festival organistico internazionale. Domani piazza Garibaldi ospiterà The Crosswalkers tribute band dei Beatles alle 21 mentre domenica si conclude la mostra alla Rocca di BeatleSenigallia.

I preparativi

Fervono i preparativi per i fuochi d’artificio, in programma martedì 22 agosto e intanto da lunedì parte Ventimilarighesottoimari, il Festival del Giallo, seguito dalle fiere. Il 24 agosto nella zona dello stadio Bianchelli tornerà la Campionaria che, come avviene ormai da oltre 30 anni, anticipa e accompagna la tradizionale fiera di Sant’Agostino. Quest’ultima tornerà con un’anteprima nel pomeriggio del 27 agosto per poi entrare a pieno regime dal 28, giorno d Sant’Agostino, e fino al 30. Uno dei momenti più attesi dell’estate.