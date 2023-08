SENIGALLIA Ubriaca finisce fuori strada e viene denunciata. E’ accaduto giovedì sera in via delle Vigne a Scapezzano. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato la donna, una 55enne residente a Trecastelli, per guida in stato di ebbrezza.

Era al volante della sua auto quando è uscita fuori strada, causando il ribaltamento del mezzo. Ha riportato minime lesioni ma durante l’intervento dei militari è risultato evidente che fosse in stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche.

APPROFONDIMENTI OSTRA Furgone contro un'auto, i mezzi finiscono nella scarpata: donna di 58 anni estratta dalle lamiere, è grave

Per questo motivo è stata sottoposta al test dell’etilometro che ha dato esito positivo, rilevando un tasso alcolico di 1,66 grammi per litro. I carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente, al sequestro dell’auto e alla denuncia della donna per guida in stato di ebbrezza. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi o persone. Ha fatto tutto da sola perdendo il controllo.