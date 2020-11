La distraggono con i bidoni dei rifiuti e le rubano soldi e gioielli. Caccia alle false ispettrici ambientali

SENIGALLIA - Si sono finte ispettrici ambientali per controllare che un’anziana signora eseguisse correttamente la raccolta differenziata. Con questa scusa due donne ed un complice le hanno ripulito casa di soldi e gioielli.

Hanno preso 500 euro che la pensionata teneva in contanti dentro l’appartamento e i suoi gioielli ancora da quantificare. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri in via Mattei, in un edificio poco distante dallo svincolo della complanare. Un’anziana che vive da sola la vittima prescelta. Le due donne hanno suonato a casa e lei ha aperto. Hanno spiegato che avrebbero dovuto controllare nei bidoni dell’immondizia se avesse eseguito correttamente la differenziata. Credendo si trattasse di un vero controllo, la padrona di casa ha acconsentito a mostrare loro i bidoni che si trovavano però in garage. Dettaglio questo che, nell’organizzare il raggiro, le due donne probabilmente già avevano considerato. Mentre loro tre si sono allontanate, un complice deve essersi introdotto in casa per mettere a segno il furto. L’ultima ad uscire, dopo aver spiegato alla pensionata di cosa si trattasse, deve aver accostato la porta senza chiuderla, per lasciare facile accesso al complice che ha avuto modo di entrare mentre loro si trovavano in garage. Qui si sono intrattenute diversi minuti, facendo domande alla donna e dando consigli sulla corretta modalità di conferimento dei rifiuti. Terminata la finta ispezione, che ha avuto esito positivo non essendo state riscontrate irregolarità, le due donne si sono congedate salutando la signora e ringraziandola. L’anziana a quel punto, senza aver mai sospettato alcunché, è rientrata a casa e ha subito realizzato che in sua assenza qualcuno era entrato. Ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti con una pattuglia, per effettuare un sopralluogo. A loro ha riferito di aver lasciato la casa incustodita solo per pochi minuti, necessari ad accompagnare due ispettrici ambientali in garage. A quel punto è apparso chiaro cosa fosse accaduto. Un raggiro concluso con il furto di soldi e gioielli ai danni della malcapitata.

Ultimo aggiornamento: 09:14

