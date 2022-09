SENIGALLIA - Passava la droga agli informatori: ex carabiniere di Senigallia arrestato dai colleghi in Spagna. Si tratta dell'ex carabiniere del Nucleo operativo e radiomobile di Senigallia Massimo Prota, rintracciato in Spagna, rimpatriato e arrestato all'aeroporto romano di Fiumicino.

Minacciano di farla finita dopo le liti con le compagne: due uomini soccorsi dalla Polizia di Ancona

I suoi ex colleghi, assieme alla Polizia di frontiera aerea, gli hanno notificato ieri pomeriggio l'ordine di carcerazione emesso lo scorso aprile dalla Procura di Ancona. Il provvedimento riguarda vicende risalenti al periodo tra il 2009 e il 2010 in cui l'ex militare era in servizio a Senigallia, per le quali sono state passate in giudicato due sentenze a suo carico. La prima, emessa nel 2017 e divenuta definitiva nel 2019, per i reati di falsità ideologica, falsità materiale, tentata concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità; la seconda è del 2021 e definitiva da marzo 2022, per fatti di peculato risalenti al 2009. L'ex appuntato scelto, sospeso dal servizio e congedato dall'Arma dopo la prima condanna definitiva, era finito nei guai per l'accusa di aver falsificato alcuni verbali relativi a sequestri di droga, in modo da registrare minori quantitativi di stupefacenti da usare come merce di scambio con informazioni ottenute da presunti informatori.