SENIGALLIA - La Rotonda resterà chiusa la mattina, tranne che in occasione di eventi. Era impossibile accedere anche ieri. L’orario, che fino a giovedì scorso era dalle 18 alle 23, è stato esteso di un’ora. Chiuderà a mezzanotte fino al 3 settembre, come indica il sito FeelSenigallia.

Nemmeno nell’anno del 90esimo compleanno è possibile visitarla prima delle 18. Spesso la gente che va al ristorante e viene da fuori chiede come mai non sia possibile visitarla. Ha un costo il personale per tenerla aperta e quindi è stata confermata la linea di sempre, nonostante le lamentele.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO La comunità di Cesano piange Mara Marinelli. Aveva 60 anni, nel pomeriggio l'ultimo saluto

L’unica differenza sta nel fatto di aver aperto il pontile dove è possibile accedere. Il totem che indica la chiusura è stato spostato davanti all’ingresso e non c’è più il cordone che ne delimitava l’accesso. Chi vuole scattare una foto più da vicino lo può fare percorrendo il pontile.