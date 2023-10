Senigallia, iniziata la demolizione del ponte simbolo dell'alluvione

SENIGALLIA - È iniziata la demolizione del ponte Garibaldi a Senigallia, dopo oltre un anno dall’alluvione del 15 settembre 2022 che l’ha reso inagibile. Un braccio meccanico con un martello pneumatico ha iniziato a spaccare il cemento della struttura che collega le due sponde del fiume Misa in pieno centro: il progetto curato da Anas prevede la realizzazione di un ponte ad unica campata senza pile in alveo per consentire il deflusso di un maggior quantitativo di acqua in caso di piena e sarà più alto della sede stradale.