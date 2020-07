Commercio in lacrime per la scomparsa di Paolo Silvestrini

SENIGALLIA - E’ morto a 61 anni il ristoratore Paolo Silvestrini. Era stato socio insieme al cognato del ristorante Lo.Li. di Cesano, lungo la Statale Adriatica nord. Un’attività molto frequentata anche grazie al servizio di rosticceria e alla posizione di passaggio che la rende facilmente raggiungibile anche per chi arriva da altri quartieri. Nell’aprirla avevano scelto il nome Lo.Li. prendendo le prime due lettere del nome della moglie di Paolo Silvestrini, che si chiama infatti Lorella, e le prime due del soprannome del fratello di Lorella, nonché cognato del 61enne venuto a mancare. Si chiama Claudio Gregorini ma tutti lo chiamano Lillo. Dopo che Paolo Silvestrini si è ammalato ed ha dovuto lasciare il lavoro, il ristorante, che insieme avevano fondato diversi anni prima, l’ha rilevato totalmente il cognato che continua quindi a gestirlo. Da qualche tempo il 61enne lottava contro una malattia. Con grande dignità ha convissuto con il male che l’ha accompagnato giorno dopo giorno, senza dargli tregua, fino a giovedì quando l’ha strappato all’affetto dei suoi cari.

Paolo Silvestrini è morto all’ospedale di Fano dove era stato ricoverato in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Una persona molto riservata, un grande lavoratore. Gli amici lo ricordano così. Fin da giovanissimo aveva iniziato a lavorare sempre nel campo della ristorazione per poi decidere di mettersi in proprio con un’attività di famiglia. Un sogno che aveva coronato e poi dovuto abbandonare quando i problemi di salute hanno preso il sopravvento. Molto stimato a Cesano e nel resto della città dove lo ricordano sempre gentile e disponibile. I funerali si terranno questa mattina alle 10.30 presso la chiesa parrocchiale di Cesano. Paolo Silvestrini lascia la moglie Lorella, i figli Lorenzo ed Enrico, la sorella Malvina e tutta la sua grande famiglia che ne piange la scomparsa.

