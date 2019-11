Elda Lanza, morta la prima presentatrice Rai della storia della tv

La scrittrice e giornalista Elda Lanza , conosciuta al grande pubblico comee poi come «nuova signora del giallo italiano» grazie al successo di 'Niente lacrime per la signorina Olga' , 'Il matto affogato', Il venditore di cappelli ed altri titoli ancora pubblicati dalla casa editrice Salani, èquesta mattina a Castelnuovo Scrivia, dove ormai risiedeva da anni, dopo aver vissuto a lungo a Milano.Ad annunciare la morte lo scrittore e giornalista Mariano Sabatini. «Dopo una brevissima malattia, la prima presentatrice della tv (il termine fu coniato per lei), giornalista e scrittrice, si è spenta con accanto il figlio Max e il marito Vitaliano Damioli a Castelnuovo Scrivia, dove ormai risiedeva». Aveva 95 anni, essendo nata il 5 ottobre 1924 a Milano.