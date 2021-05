Addio a Tito Livio Lucarelli: ha insegnato la chimica a generazioni di giovani. Domani l'ultimo saluto

SAN SEVERINO - Ha destato profondo cordoglio in città la scomparsa del professor Tito Livio Lucarelli. Nato a San Severino il 13 dicembre 1948, laureato in Chimica all’Università degli studi di Camerino nel 1973, per tantissimi anni Lucarelli ha insegnato a molti giovani, settempedani ma non solo, la materia che tanto lo appassionava: la chimica.

LEGGI ANCHE:

Un uomo cade in un laghetto e muore. La tragedia in contrada Sant'Agostino a Recanati

Era stato prima docente all’Itis “Divini”, l’ex Istituto Tecnico Industriale Statale oggi Istituto Tecnico Tecnologico Stradale, dove per quasi venti anni ha svolto anche la funzione di vice preside. Appassionato di caccia, è stato consigliere dell’Atc, l’Ambito territoriale di caccia, “MC1”. In passato era stato segretario politico del Partito repubblicano italiano, sezione di San Severino Marche, ed era entrato a far parte del direttivo regionale del Movimento dei Repubblicani europei. Entrato in Consiglio comunale come consigliere comunale di minoranza, nel maggio 2006 era stato rieletto nelle file della maggioranza e aveva svolto la funzione di assessore e di presidente del Consiglio. Lascia la moglie, Vittoria, e due figlie. La dirigenza dell’Itts “Divini” ha annunciato di voler ricordare il professor Lucarelli durante l’inaugurazione dell’aula Magna del nuovo istituto che si terrà martedì prossimo. I funerali domani a Castelsantangelo di Cingoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA