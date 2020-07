FABRIANO - Momenti di paura. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 17 a Moscano di Fabriano per l'incendio di un'abitazione mentre nella zona stava imperversando il maltempo. Sul posto si sono recate due squadre VVF che hanno spento l'incendio e messo l'area in sicurezza. All'interno dell'abitazione non erano presenti persone.

