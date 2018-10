Cna in lacrime per Curzi ex responsabile delle costruzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Cna in lutto per la scomparsa del geometra Fosco Curzi, per anni responsabile provinciale del settore costruzioni. Ha lavorato attivamente fino a pochi mesi fa quando ha scoperto una malattia che in poco tempo l’ha strappato all’affetto dei suoi cari. «Ha fatto un percorso in Cna lungo – lo ricorda Giacomo Mugianesi, segretario Cna – è stato responsabile delle costruzioni e ha continuato poi fino a qualche mese fa a lavorare per una società che aggregava le imprese delle costruzioni per dei cantieri su Senigallia».È stato in forza alla Cna fino a pochi mesi fa. I colleghi lo ricordano per il suo spirito, la sua forza, il senso di stare insieme e collaborare. Una persona di profondi valori che sapeva aggregare gli imprenditori e anche all’interno di Cna. Fosco Curzi aveva 66 anni, è deceduto ieri mattina all’ospedale Murri di Jesi, dove si trovava ricoverato. I funerali si terranno oggi alle 14.30 nella chiesa parrocchiale a Marzocca, frazione dove viveva.