Ciclista investito sulla statale Un 49enne vola a terra Soccorso con l’elicottero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un ciclista è stato travolto da un’auto ieri mattina lungo la Statale Adriatica sud di Marzocca. Si tratta di un 49enne residente ad Ancona soccorso dall’eliambulanza e trasporto nell’ospedale regionale di Torrette. L’incidente è si è verificato intorno alle 11. Per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale, intervenuta per i rilievi, bici e auto si sono scontrate e ad avere la peggio è stato proprio il ciclista.È rimasto sempre cosciente ma non si muoveva. Pur avendo riportato gravi ferite non è in pericolo di vita.