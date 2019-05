Cesanella piange Giulia Sordoni, mamma uccisa dalla malattia a 35 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Il quartiere della Cesanella a Senigallia in lutto per la scomparsa di Giulia Sordoni, morta a soli 35 anni. Giugi, come la chiamavamo gli amici, aveva lottato per circa un anno contro una grave malattia come una leonessa. «Il più grande di tutti i sogni è sempre stato quello del matrimonio e di avere un figlio – ricorda Alessandro Bastianoni, titolare del Bar Azzurro in una dedica ricordo pubblicata su Facebook -, di creare una famiglia, ci sei riuscita. Poi arriva il “bastardo” a rovinare tutto, ma la voglia di combatterlo non ti ha messo paura, sapevi benissimo che era una battaglia lunga senza sapere come sarebbe finita, sei stata sempre tu a tranquillizzare noi». L’amico Alessandro le aveva organizzato il matrimonio proprio nel Bar Azzurro. «È stato un onore – ricorda -. Ti ho detto ma sei sicura di farlo in un bar? E tu sorridendo mi hai risposto: ma io voglio sentirmi a casa in questo giorno così speciale». Giulia lascia il marito Matteo e il figlio Leonardo. I funerali si terranno oggi alle 15 presso la chiesa parrocchiale della Cesanella.