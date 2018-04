I carabinieri sventano l’assalto: la banda del bancomat in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Sventato dai carabinieri l’assalto al bancomat della Bcc di Corinaldo di via Bruno. I militari erano nei paraggi per un servizio di prevenzione quando alle 2 della notte tra venerdì e sabato, è scattato l’allarme della banca di Borgo Molino. I banditi nel tentativo di aprire il dispositivo hanno fatto scattare infatti l’allarme dell’istituto di credito. La gazzella è arrivata in fretta e i ladri si sono dovuti dileguare a mani vuote.I carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere della banca e di altri esercizi commerciali nei paraggi, in cerca di elementi utili per risalire agli autori o almeno alla macchina utilizzata per la fuga. Ieri mattina una pattuglia è tornata nella banca di credito cooperativo per verificare i danni riportati. Non sono ingenti ma ciò che conta è che la banda non sia riuscita a prelevare i soldi contenuti all’interno.La filiale dell’istituto di credito si trova in una zona con molte vie di fuga. Vicino c’è l’autostrada, l’Arceviese e lo svincolo della complanare. Impossibile per i carabinieri indovinare qualche i banditi abbiano preso per fuggire. La vigilia di Pasqua si è conclusa senza altri interventi per le forze dell’ordine. Né carabinieri né polizia hanno infatti ricevuto segnalazioni di furti, nemmeno durante la processione di venerdì quando di solito i ladri ne approfittano per ripulire qualche casa. Si sono verificati solo dei falsi allarmi tra venerdì e ieri probabilmente legati al vento, che deve aver fatto sbattere qualche finestra azionando il sistema antifurto in un’abitazione di via Raffaello Sanzio e in un appartamento di via Pierelli. Nessun segno di effrazione infatti e le persiane trovate spostate proprio a causa del forte vento. Due invece i furti nelle auto in sosta nei giorni scorsi a Filetto e Sant’Angelo. I controlli straordinari di prevenzione proseguiranno in questi giorni di festa.