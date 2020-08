Colpo alla Bcc di Montecosaro Scalo. Portata via una cassetta di deposito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO - Colpo alla, una banda di malviventi professionisti in fuga con la cassetta di deposito. È ancora da chiarire in che modo siano riusciti ad entrare all’interno della filiale. L’allarme è scattato, ma i ladri non hanno lasciato tracce del loro passaggio: né vetri rotti né effrazioni, dei veri e propri “Arsenio Lupin”, abilissimi e precisi sia ad entrare che ad uscire dalla banca finita nel mirino. Il colpo alla filiale di Montecosaro Scalo, in via Roma, è stato messo a segno nella notte. Indagano i carabinieri.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE: