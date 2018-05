Il cane innamorato scappa Al padrone arriva la multa Raccolta fondi dei cittadini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Biagio innamorato scappa di casa e fa prendere anche una multa salata al suo anziano padrone. È accaduto alla Cesanella dove è scattata una raccolta fondi per aiutare il pensionato a pagare la sanzione di circa 300 euro. Troppo cara, infatti, per la sua pensione. Il cagnolino che gli è stato regalato non aveva il microchip, obbligatorio per legge. Purtroppo molti anziani ancora non sanno che va messo ed è importante, soprattutto per rintracciare il cane nel caso dovesse perdersi. È proprio quello che è accaduto a Biagio. Vagava ed è stato portato al canile, dove ha trascorso la notte, nonostante una residente avesse informato che aveva una famiglia.Il suo anziano padrone è rimasto a casa in apprensione e ha anche pianto per quel cagnolino che non vedeva tornare. Il giorno seguente lo ha riavuto, ma dovrà pagare le spese di custodia e la sanzione perché non aveva il microchip. Per chi volesse aiutarlo il numero da contattare è 334.1322976. «Sarebbe opportuno che il personale dell’Asur facesse della prevenzione per avvisare i padroni sull’importanza del microchip - suggerisce Simonetta Frugoli, residente della Cesanella che sta aiutando il padrone di Biagio a raccogliere i soldi per la multa - spesso infatti gli anziani non lo mettono al proprio cane e ciò rende più difficile poi rintracciarli nel caso dovessero fuggire».