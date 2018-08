Bomba d'acqua e disagi a Senigallia: cadono due alberi, disagi e allagamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - La pioggia era attesa e non si è fatta attendere. Colpita soprattutto - sino ad ora - Senigallia e il suo hinterland. Strade allagate nella città della spiaggia di velluto e come spesso accade chiuso il sottopasso di via Perilli (nella foto) con i vigili del fuoco che stanno intervenendo per alcuni allagamenti. Disagi anche ad Ostra dove sono caduti due alberi senza per fortuna colpire le persone. Piove anche a Jesi e Fabriano ma situazione sotto controllo come del resto anche ad Ancona.