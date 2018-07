Big Air Bag, lancio sbagliato e caduta: è il secondo incidente in pochi giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Nuovo incidente sul Big Air Bag di Xmasters. Un lancio sbagliato per una giovane rimasta ferita dopo la caduta. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto si è recata un’ambulanza che ha soccorso la ragazza, di circa 25 anni, trasportandola, a sirene spiegate, all’ospedale cittadino. Secondo quanto riscontrato dai sanitari si tratterebbe di uno strappo ad una gamba. Il secondo in pochi giorni che si verifica nello stesso gioco per una caduta sbagliata. Sabato scorso una 31enne ha riportato infatti la frattura del bacino. Consiste nel saltare da un’altezza massima di 3 metri su un tappeto di aria, l’airbag, alto altri 3 metri dal livello della spiaggia. La giovane aveva firmato la liberatoria prima di decidere di lanciarsi, assumendosene i rischi.