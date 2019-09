Auto a fuoco per depistare ​gli investigatori e scatta il colpo grosso in gioielleria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un'auto a fuoco sul ponte sul Cesano e contemporaneamente banditi all'assalto della gioielleria al centro commercaile il Maestrale. Con il forte sospetto che i due episodi siano collegati, con il rogo usato come esca per allontanare le forze dell'ordine dalla zona del colpo.L'allarme è scattato intorno alle 3, per un'auto di traverso sul ponte sul Cesano. Immediati sono scattati i soccorsi da parte di vigili del fuoco e dei carabinieri, nel timore che qualcuno si trovasse all'interno delle lamiere avvolte dalle fiamme. Ma proprio in quel momento i banditi andavato all'saalto di "Stroili Oro" nel centro commerciale Il maestrale. Un colpo grosso, con bottino ancora da quantificare, ma che sarebbe nell'ordine di alcune decine di migliaia di euro.