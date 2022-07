SENIGALLIA - Il presentatore e attore Paolo Ruffini a spasso per Senigallia ieri, dove è stato immortalato dai fans a cui si concede sempre molto volentieri. Un selfie l’ha fatto anche insieme ad Osvaldo Galli, titolare dell’Enoteca Galli in via Pisacane nel centro storico.

Il commerciante ha subito riconosciuto il cliente illustre appena l’ha visto entrare. Dalle storie sui social pubblicate dallo stesso attore toscano si è poi scoperto che è anche andato a visitare l’osservatorio astronomico di Ancona. Non è la prima volta che viene a Senigallia, dove si distingue sempre per la gentilezza che dimostra verso chi lo ferma per chiedergli una foto ricordo. In questo inizio d’estate sono diversi i volti noti avvistati in città, alcuni ormai di casa come i campioni dello sport Valentino Rossi e Roberto Mancini, oppure, restando in ambito sportivo, il calciatore dell’Inter Roberto Gagliardini, già in passato avvistato in riviera, e ancora Red Ronnie e Syusy Blady, immortalati a Marzocca. A questi si aggiungono poi gli artisti di passaggio per i vari eventi organizzati in città. La grande attesa è adesso per i The Kolors che si esibiranno il 9 luglio sul parco della spiaggia libera alla Cesanella. La band, tenuta a battesimo da Maria di Filippi, è molto seguita. Il concerto è gratuito ma è necessario prenotarsi essendoci 5mila posti.