Diana Del Bufalo e la fine dell'amore con Paolo Ruffini: «Ha fatto cose troppo gravi»

Diana Del Bufalo ospite a Verissimo parla per la prima volta in pubblico della fine della sua relazione con Paolo Ruffini. Intervistata da Silvia Toffanin ammette di aver chiuso definitivamente la relazione dopo anni di tira e molla. «Continuo a volergli bene, ma non ho potuto più continuare a stare con lui per motivi spiacevoli», spiega Diana che però non fornisce dettagli della rottura.

«Nella relazione con Paolo non ho sbagliato niente. Le cose gravi le ha commesse lui e mi sono detta di non poter più andare avanti in questo modo. Sono stata troppo male», confida a Silvia. Ora Diana è pronta a voltare pagina, ad andare avanti e confessa di stare molto meglio, dopo i post messi su Instagram in cui ammetteva chiaramente di essere in una fase di sofferenza. «Adesso sto bene, sono nella fase euforica. Ho vissuto il mio dolore ma adesso basta. Ho fatto un percorso con una psicoterapeuta che mi ha salvato la vita e mi ha reso di nuovo felice. Ho capito che cosa voglio: la serenità». Poi confessa di averlo sentito telefonicamente due anni fa ma di aver capito che tra loro è realmente ferita.

Silvia poi le chiede della sua amicizia speciale con Cristiano Caccamo, visto che molti credono che tra i due, in realtà, ci sia del tenero. Diana però per l'ennesima volta smentisce ogni gossip: «Non stiamo insieme. Con lui non c’è quel tipo di chimica. Cristiano è il mio migliore amico e ci vogliamo un bene dell’anima».

