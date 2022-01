Scoppia lite tra ragazze nella notte di Capodanno: una ventenne deve ricorrere al pronto soccorso

FABRIANO - Allarme nella notte di Capodanno nel quartiere Santa Maria. Una 20 enne del posto è finita all’ospedale Profili per lievi ferite a seguito di un litigio con un’altra giovane in prossimità di un’attività commerciale dove si stava aspettando la mezzanotte. Le due ragazze, entrambe di Fabriano, che hanno iniziato a litigare.



Dalle parole sono passati alle mani e c’è stato bisogno dell’intervento dei presenti per far riportare la pace. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine che stanno ricostruendo la vicenda, hanno effettuato una serie di controlli e sentito le testimonianze dei presenti, tutti prevalentemente giovani, che hanno assistito alla scena. Il bilancio parla di una ventenne fabrianese che ha avuto bisogno dell’intervento dei sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale per alcune escoriazioni che avrebbe riportato nel corso del litigio avvenuto per futili motivi.



La ragazza, infatti, ha riportato ferite lievi che sono state medicate dai medici in servizio all’ospedale di Fabriano. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Non si escludono provvedimenti nei prossimi giorni da parte delle forze dell’ordine. Questo è stato l’unico intervento della notte di Capodanno con più pattuglie di carabinieri e polizia impegnate nei controlli per prevenire lo spaccio e l’abuso di alcol prima di mettersi al volante e nei controlli per il rispetto della normativa per evitare la diffusione e il contagio da Covid-19.



C’è da registrare anche un incidente stradale, avvenuto lungo la strada che collega Fabriano a Sassoferrato, in prossimità del bivio che conduce nella zona industriale di Marischio con un tamponamento tra due utilitarie. Entrambi i conducenti, fabrianesi di mezza età, non hanno riportato traumi, ma solo danni ai mezzi per una spesa complessiva non superiore a mille euro.

