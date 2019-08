Scontro tra due auto all'incrocio: tanta paura ferita una donna di 40 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Scontro tra due auto questa mattina intorno alle 5 all'incrocio tra via Torresi, via Grazie e via Tavernelle con una donna di 40 anni che è rimasta ferita e che grazie al tempestivo intervento della Croce Gialla è stata portata con un codice di media gravità al'ospedale di Torrette.