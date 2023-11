SANTA MARIA NUOVA Addio a Claudio Belelli: era il barbiere di Collina, conosciutissimo nella frazione di Santa Maria Nuova. Aveva 85 anni. Si è spento ieri mattina nella sua abitazione, era malato da tempo.

Il paese lo adorava

Tutto il paese era affezionatissimo al suo barbiere, anche per il suo impegno nel sociale. È stato vice presidente della scuola parrucchieri Anam (sezione di Jesi e di Ancona) tra gli anni ‘70 e ‘80 e figura di spicco della squadra di calcio locale Labor, di cui è stato presidente, conosciuto da tutti fino agli anni ‘90 come “Caio”. Lascia la moglie Antonietta Gagliardini e i figli Katia e Raffaele, quest’ultimo titolare della barbieria che è stata gestita per tanti anni dall’adorato padre.

La salma è esposta da questa mattina alla Casa del commiato Ciccoli e Brunori di Jesi. I funerali si terranno domani alle ore 15 nella chiesa della Sacra Famiglia della frazione di Collina.