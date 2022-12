Ritrovato l'anconetano Marco Tantucci. Da un mese e mezzo era scomparso: decisivi i City Angels

ANCONA - Si erano perse le tracce di lui da circa un mese e mezzo. Oggi, 22 dicembre, Marco Tantucci è tornato a casa nella sua Ancona e sta bene dopo essere finito in ospedale a Milano in seguito ad un'aggressione subita in stazione.

LEGGI ANCHE: Ancona, Marco Tantucci non si trova: i carabinieri sono da giorni alla ricerca del 44enne

Le condizioni

Nonostante fosse senza documenti e con ricordi piuttosto vaghi è rimasto in osservazione dieci giorni. Con l'aiuto dei City Angels che lo hanno riconosciuto, e sapevano delle ricerche (vista anche la risonanza del programma Chi l'ha visto) è stato poi aiutato a salire sul treno per tornare a casa. A dare l'annuncio la sorella attraverso i social.