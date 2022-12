Ancona, Marco Tantucci non si trova: i carabinieri sono da giorni alla ricerca del 44enne

ANCONA- Ancona è in ansia per Marco Tantucci, 44 anni. La sorella non ha più avuto contatti con lui da più di un mese. Le ultime notizie risalgono al 28 ottobre quando era partito per Milano per andare a trovare una cugina. Poi il nulla.

Le ricerche

Lo scorso 22 novembre, la sorella ha informato i carabinieri che hanno iniziato le ricerche. il 17 novembre Tantucci risulta essere stato ricoverato a Torrette per poi lasciare l'ospedale il giorno seguente. L’uomo, alto un metro e 70 centimetri, è pelato, barba brizzolata, non ha un occhio. È facilmente riconoscibile. Chi ha notizie, riferiscono conoscenti e familiari, è pregato di informare i carabinieri.