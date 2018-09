Revocato il divieto di balneazione: via libera agli ultimi tuffi stagionali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Torna il sole, fa caldo e chissà che qualcuno non ne approfitti subito. Il sindaco Mancinelli ha revocato il divieto temporaneo di balneazione al Passetto, Pietralacroce e Portonovo. Il provvedimento era stato assunto nelle scorse settimane in attuazione del programma di sorveglianza algale con implicazioni per la salute umana (L n.185-1993), dopo l'accertamento della presenza dell'alga Ostreopsis ovata nelle acque di Monte Cardeto, Pietralacroce, Passetto ascensore e Portonovo Emilia.