Resta intossicato dal monossido: uomo trovato incosciente a terra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - I vigili del fuoco e il 118 hanno soccorso ieri sera un uomo rimasto intossicato dal monossido di carbonio in un’abitazione di via Politi. L’uomo, 55 anni, è stato trovato incosciente a terra dai pompieri e dagli operatori del soccorso dell’automedica e della Croce Verde. A causare il malore il malfunzionamento di un braciere. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Carlo Urbani e in tarda serata trasferito alla camera iperbarica di Fano.