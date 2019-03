Renzi, Mole esaurita L'ex premier: «La Mancinelli fa un ottimo lavoro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Solo posti in piedi all’auditorium della Mole ieri sera per l’arrivo di Matteo Renzi che ha presentato il suo ultimo libro “Un’altra strada. Idee per l’Italia di domani”. Renzi sfodera le sue abilità istrioniche davanti ad una platea attenta, in prima fila il sindaco Valeria Mancinelli. Per lei Renzi ha chiesto un applauso perché «ha fatto e continua a fare un ottimo lavoro». «Adesso come sette anni fa un bagno di folla. Lucido brillante profetico. Un leader vero» è stato sottolineato nei commenti on line in presa diretta mentre l’ex presidente del consiglio rivendicava il suo operato. E sparava a zero sul governo Lega-M5S.