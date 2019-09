Regata del Conero, vince Idrusa. Rossi felice «Ci tenevamo molto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Sole, emozioni e una sfida avvincente. E' Idrusa a vincere la XX Regata del Conero. La barca di Paolo Montefusco del Circolo Vela Brindisi, con il timoniere Alberto Rossi (imprenditore anconetano della Adriatica Ferries), ha tagliato il traguardo alle 13.30. Una competizione velica dove a farla da padrone oggi è stato il vento leggero. Le imbarcazioni di testa che erano in direzione d'arrivo al Passetto, a trequarti della gara, sono state fermate dal calo di vento. C'è voluta poi quasi un'ora prima che si annunciasse il vento da est per far riprendere la competizione e portare tutti al traguardo. Al secondo posto Orlanda, dell'armatore Sanzio Sammarini del Club Nautico di Rimini, che ha tagliato la linea d'arrivo alle 13.36, e terzo posto a Moonshine di Edoardo Ziccarelli, della Lega Navale di Pesaro, la barca progettata da Paolo Cori che ha toccato il traguardo alle 13.42.«Ci tenevamo a fare la regata anche se oggi non erano le condizioni ottimali per il tipo di barca – ha commentato Albero Rossi dopo la vittoria – è stata una regata impegnativa e una giornata indimenticabile».