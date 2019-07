Ragazzo di 26 anni trovato in possesso di un cacciavite a taglio: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Mirati controlli nel fine settimana da parte dei carabinieri della Compagnia di Fabriano. In particolare i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un 26enne del luogo, sorvegliato speciale di P.S. per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Lo stesso, nella tarda serata di domenica, mentre a piedi percorreva via Martiri della Libertà, sottoposto a controllo di polizia e successiva perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un cacciavite a taglio con manico della lunghezza di cm. 24, di cui non sapeva giustificarne il possesso, posto sotto sequestro.