Presi i ladri pendolari di scarpe: trovato il bottino dei furti a Ascoli e Ancona

SECONDIGLIANO – Li hanno arrestati per tentati furti di scarpe in Romagna, ma in casa di uno di loro hanno trovato anche vestiti e calzature risultati rubati ad Ascoli ed Ancona.Si tratta di tre campani pregiudicati di 47,54 e 65 anni finiti nella rete dei carabinieri di Forlì per due colpi, uno tentato ed uno riuscito, in due calzaturifici a San Mauro Pascoli. In casa del più giovane dei tre è stato trovato anche il bottino di furti consumati nelle Marche, ad Ascoli e Ancona.