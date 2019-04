Premio Tranquilli, le due borse di studio assegnate a Devis e Giada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Giovedì presso il Teatro delle Muse si è tenuta la serata finale per l’assegnazione della quarta edizione del premio intitolato alla memoria del Past-Presidente del Rotary Club Ancona Conero Andrea Tranquilli. Il Premio è riservato a laureati in Medicina che nell’anno 2017-2018 hanno discusso la tesi presso una delle Scuole di Specializzazione in discipline medico-chirurgiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche.La Commissione aggiudicatrice, composta dal Preside della Facoltà di Medicina della UPM, Prof. Marcello D’Errico, dal Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Ancona, Dott. Fulvio Borromei e da tre accademici soci del Club – Dott. Alessandro Scalise, coordinatore scientifico del progetto; Dott. Andrea Giovagnoni e Dott. Giorgio Rappelli - ha selezionato le due migliori tesi pervenute, assegnando i premi, di 2.500 euro cadauno, al dott. Devis Benfaremo e alla dott.ssa Giada Del Baldo.Il Prof. Tranquilli, uomo colto, stimato e professionista di grande valore, scomparso prematuramente nel 2014 all'età di 58 anni, è stato Direttore della Clinica Ostetrica dell’Ospedale Salesi e del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona,Presenti alla serata la Prof.ssa Daniela Tranquilli, sorella di Andrea e la vedova, Prof.ssa Monica Emanuelli, visibilmente emozionate per questo ricordo, ed alle quali il Presidente del Rotary Club Ancona Conero, Giancarlo Moroni, ha rivolto un forte ringraziamento per aver voluto contribuire, anche quest'anno, al finanziamento di uno dei due premi.