POLVERIGI Il nome, Thor, già da solo incute timore. Ma quando i ladri l’hanno visto ringhiare, hanno pensato bene di darsela a gambe: meglio non provocarlo. Giocherellone con chi gli vuole bene, meno affettuoso con gli sconosciuti che hanno violato il suo territorio, lo splendido Amstaff ha messo in fuga la banda del buco, come un coraggioso guardiano della casa. I malviventi, due sere fa, pensavano di andare a colpo sicuro quando sono entrati in un’abitazione di Polverigi con la tecnica del foro nell’infisso: con un trapano a mano hanno bucato una porta-finestra in legno al piano terra, in modo da ruotare la maniglia e aprirla.

Le luci erano spente, credevano che in casa non ci fosse nessuno. E invece, ecco la sorpresa (amara): si sono ritrovati faccia a faccia con il cane dei proprietari, che in quel momento non erano presenti. È bastato il ringhio dell’Amstaff per convincerli a scappare a mani vuote. Al rientro, il suo padrone ha trovato il buco nell’infisso e ha chiamato i carabinieri. Quindi ha ripreso il danno in un video e ha rivolto un appello ai concittadini sui social. «Ragazzi occhio perché girano i ladri a Polverigi - l’avvertimento -. Hanno provato a entrare a casa mia, facendo questo buco, hanno aperto la finestra e sono entrati, ma grazie a questo bestione se ne sono andati. Però in campana perché girano».