Ancona, poliziotti accerchiati e aggrediti in piazza Roma: per due neomaggiorenni stranieri (denunciati) scatta il divieto di accesso all'area e ai locali

ANCONA - Il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha disposto due divieti di accesso alle aree urbane, per altrettante persone responsabili, lunedì 17 luglio, intorno alle ore 21, di una violenta reazione al controllo degli operatori delle Volanti, tentando di sfuggire allo stesso e provocando il coinvolgimento dei loro amici, presenti in piazza Roma, per sottrarsi alla pattuglia. Per i medesimi fatti i due giovani, di nazionalità egiziana e tunisina, entrambi appena maggiorenni, sono stati già denunciati per i reati di resistenza, oltraggio, minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato dal personale dell'Upg intervenuto.

Volante accerchiata dal branco di ragazzini: testate e minacce, due fermati in piazza Roma

Le misure di prevenzione



Allo stesso modo sono scattate oggi le misure di prevenzione a loro carico.

A seguito della segnalazione pervenuta dalle Volanti, l'ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine ha elaborato i provvedimenti che verranno notificati nelle prossime ore ai due ragazzi che, per diverso tempo, non potranno accedere a Piazza Roma, Piazza Cavour, Corso Garibaldi e Corso Mazzini. Per un anno non potranno accedere ai locali della zona in cui sono avvenuti i fatti e non potranno stazionare nelle prossimità. Il questore di Ancona: «Non esistono zone franche. Colpiremo tutti i responsabili di condotte pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, per garantire alla nostra provincia alti standard di vivibilità».