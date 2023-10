Minorenni e ubriachi: la Polizia li trova in tutti i bar della movida di Ancona controllati. I locali rischiano la chiusura fino a tre mesi

ANCONA - Tre su tre: piuttosto inquietante. La Polizia di Ancona ha controllato tre locali della movida dorica (due in via Mazzini ed uno in piazza del Papa) ed in tutti ha trovato minorenni a cui erano stati serviti alcolici. I locali, oltre alle maxi multe già erogate, rischiano la chiusura che può arrivare fino a tre mesi.

I controlli sono stati portati avanti sabato scorso dalla Polizia e dalla Polizia locale. Con un bilancio preoccupante: sono staie sanzionati, amministrativamente e penalmente, ben tre locali su tre controllati. Due in via Mazzini: in uno di essi tre sedicenni sono stati sorpresi al tavolo intenti a bere alcolici. I titolare del bar è stato sanzionato con tre verbali di euro 333 cadauno.

In un altro locale sono stati identificati ben nove liceali, tutti minorenni, che, seduti ad un tavolo, sorseggiavano vino, birra e cocktail vari. In questo caso sono state elevate tre sanzioni amministrative, sempre di 333 euro, al titolare, che già in passato era stato raggiunto da provvedimenti sanzionatori amministrativi e penali per avere somministrato e venduto alcolici a soggetti minori delli 18 anni. Per entrambi i locali di via Mazzini verrà inoltra segnalazione al Prefetto di Ancona per valutarne la sospensione dell’esercizio, prevista per un periodo che va da 15 giorni a tre mesi.

Infine, dopo la mezzanotte, in Piazza del Papa, due ragazzi appena quattordicenni sono stati invece controllati mentre uscivano da un locale sorseggiando e passandosi l’un l’altro un drink “vodka-redbull”, che avevano tranquillamente acquistato senza che il barman chiedesse loro un documento e nonostante la loro minore età fosse ben riconoscibile. Anche in questo caso verrà inoltrata segnalazione al Prefetto di Ancona.