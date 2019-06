Pieroni: «Guardia medica h24 per l’estate di Numana e Sirolo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Anche per questa stagione turistica i Comuni di Sirolo e Numana avranno una guardia medica turistica in funzione 24 ore al giorno, sabato e domenica compresi. Ne dà notizia l’assessore regionale al Turismo Moreno Pieroni. La decisione è stata assunta dalla giunta regionale che si è svolta ieri che, in sostanza, ha deciso di modificare le indicazioni dell’Asur che prevedevano la copertura della sola fascia diurna, cioè dalle 10 alle 18. «Si tratta - commenta Pieroni - di un importante risultato per la salute e la sicurezza dei cittadini e dei tanti turisti che affollano queste due nostre bellissime località balneari». La stagione estiva sulla riviera del Conero sta decollando dopo un mese di maggio complicato per via della pioggia. Il servizio sanitario garantito per tutta la giornata è un ulteriore impulso per chi dovesse scegliere le vacanze last minute.