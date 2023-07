ANCONA - Attenzione, pezzi pericolanti. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13 circa ad Ancona in via Damiano Chiesa per rimuovere delle parti pericolanti da dei balconi di una palazzina.

Area transennata

La squadra di vigili del fuoco sul posto ha utilizzato l’autoscala per raggiungere e rimuovere le parti di intonaco ammalorato e transennato la parte sottostante.