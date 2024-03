Peter Sagan operato al cuore ad Ancona. Il campione di ciclismo pubblica il referto: «Tra 15 giorni torno in sella»

ANCONA - «Buongiorno, amici miei. Prima di tutto grazie mille a tutti voi per i vostri meravigliosi messaggi di sostegno, significano tanto per me». Peter Sagan, il campionissimo slovacco del ciclismo mondiale, ha fatto ritorno (come anticipato qui) ad Ancona, all'ospedale di Torrette, nel reparto d'eccellenza di Cardiologia, per sottoporsi ad una ablazione. Lui stesso ha spiegato cosa accaduto dopo la paura avuta in allenamento (sta preparando la partecipazione all'Olimpiade nella categoria mountain bike e durante una seduta il suo cuore è schizzato a 200 battiti al minuto: da lì la prima visita ad Ancona, il mese scorso, dove gli è stato applicato un contatore di battiti sottocutaneo).

«Ablazione transcatetere, dopo 15 giorno torno»

«Vorrei darvi un breve aggiornamento sulla mia salute - ha detto - Mi sento molto bene seguendo il rapido pit stop di cui il mio cuore aveva bisogno e dopo 15 giorni di riposo sono fiducioso di tornare in bici per allenarmi. Ecco il referto completo del medico: il dispositivo di registrazione cardiaca (impiantato a Peter Sagan il 23 febbraio), ha rilevato una tachicardia sopraventricolare sabato 16 marzo durante una corsa di allenamento a Marsiglia. Il Dr. Roberto Corsetti, il Cardiologo Sportivo che si occupa di Peter, ha deciso di farsi effettuare una nuova valutazione cardiaca elettrofisiologica.

Ieri 20 marzo, presso l'Ospedale Universitario Torrette Lancisi di Ancona, è stata eseguita un'ablazione transcatetere per la tachicardia sopraventricolare dal Professor Antonio Dello Russo, alla presenza del dottor Corsetti. Dopo 15 giorni di riposo e ulteriori valutazioni necessarie da parte del dottor Corsetti, Peter potrà riprendere l'allenamento».