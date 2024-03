Peter Sagan torna mercoledì a Torrette: sarà operato al cuore «dopo qualche sussulto» avvertito in allenamento. A febbraio gli era stato impiantato un registratore cardiaco

ANCONA - Peter Sagan, il 34enne tre volte campione del mondo di ciclismo, oggi impegnato sulla mountain bike per partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi, sarà di nuovo (probabilmente domani, mercoledì 20 marzo) a Torrette dal professor Dello Russo per essere operato. Sarà accompagnato dal dottor Roberto Corsetti. Nell'ultimo allenamento ha "avvertito qualche sussulto" sui sentieri di Marsiglia. Sul suo profilo Instagram Sagan ha annunciato un "pit-stop" ma specificando che non si tratterebbe di "nulla di preoccupante, sono sicuro che tornerò presto".

Il ritorno a Torrette

Sagan torna nell'ospedale regionale delle Marche a meno di un mese dall'ultima visita in cui gli era stato impiantato un registratore sottocutaneo per tenere sotto controllo l'attività cardiaca, dopo lo spavento avuto in allenamento quando il suo cuore aveva avuto una frequenza pari a 200 battiti al minuto.

L'intervento era stato eseguito dallo stesso professor Dello Russo, direttore della clinica cardiologia e aritmologia dell'Ospedale di Torrette.