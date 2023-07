PERUGIA - «Avevo perso i sensi, quando mi sono ripresa c’era un ragazzo che mi stava violentando. Non so come, ma io e la mia amica siamo riuscite a fuggire». Le frasi choc dell’incubo vissuto. Sono partiti dal racconto della 19enne fabrianese gli investigatori della Squadra Mobile di Perugia per cercare di risalire all’identità dei componenti del branco che martedì notte avrebbe teso una trappola a lei e alla sua amica 24enne: la festa di paese, poi l’invito a continuare la serata in piscina. Infine, dicono le due ragazze, gli abusi sessuali subiti.

APPROFONDIMENTI LO CHOC L’invito in piscina poi la trappola: «Siamo state abusate dal branco». L'incubo di due amiche fabrianesi



La denuncia



La più giovane è ancora tramortita per quanto successo. Ha sporto denuncia alla polizia, fornendo una prima versione dei fatti. Poi ha integrato le sue parole, una volta che i ricordi sono tornati con più lucidità a galla. E ora, assistita legalmente dall’avvocato Ruggero Benvenuto, vuole solo dare un nome a chi ha approfittato di lei e della sua amica in maniera barbara. La 19enne, che ha subito lesioni legate alla violenza, è stata in grado di fornire agli inquirenti i nickname di buona parte di quel gruppo conosciuto su Instagram e con cui le due amiche hanno trascorso la serata di martedì. C’è di più. Un video potrebbe fornire elementi importanti per collocare in maniera più precisa i componenti del branco sulla scena del crimine. Le immagini avrebbero ripreso la scena della violenza sessuale ai danni delle due ragazze fabrianesi.



Il video



Il filmato delle telecamere di sicurezza della piscina comunale di Ponte San Giovanni, in cui le ragazze hanno raccontato di aver subito lo stupro (la 19enne) e pesanti palpeggiamenti (l’amica) nel corso di un party abusivo con otto giovani perugini da qualche tempo e incontrati qualche ora prima alla festa paesana di Ponte Pattoli, potrebbe fornire agli investigatori della Squadra Mobile indizi risolutivi. Si cercano soprattutto riscontri ai racconti delle due ragazze ancora comprensibilmente sotto choc e che dunque necessitano del massimo supporto possibile. Anche la visione di quanto gli occhi elettronici della piscina hanno registrato dovrà poi essere incrociata con gli elementi che stanno emergendo dal racconto delle due giovani e anche dalle testimonianze di chi ha incrociato il gruppo nella serata di martedì.



L’incontro



In particolare l’amico che sarebbe andato a prendere alla stazione di Perugia le due ragazze e con cui sono arrivate alla festa di Ponte Pattoli. Amico che poi nel corso della serata e dopo l’incontro con gli otto giovani (tutti perugini di nascita anche se alcuni di origini nordafricane) si sarebbe allontanato dopo che le ragazze si erano accordate con il gruppo per andare prima a fare un bagno in piscina e poi essere riaccompagnate alla stazione a prendere il treno.