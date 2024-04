ANCONA Meno tre alla cerimonia per il 25 aprile. Il Monumento ai Caduti si prepara, come ogni anno, ad essere scenario della parata che vedrà sfilare le autorità cittadine. Ma in che condizioni si presenterà? Siamo andati a dare un’occhiata, perché tra scritte sul marmo bianco dell’ara e altri scarabocchi sulla struttura, ultimamente era piuttosto sgualcito. Impressione, purtroppo, confermata. Dediche d’amore, citazioni di canzoni, semplici sigle. C’è un po’ di tutto. Ma il Comune corre ai ripari. «Abbiamo inviato la richiesta alla Soprintendenza per avviare le procedure di pulizia in vista del 25 aprile» fa sapere l’assessore al Decoro, Daniele Berardinelli.



Il trattamento



La superficie del bene monumentale, infatti, per essere trattata con qualsiasi prodotto, necessita di autorizzazioni particolari. E a concedere il nulla osta all’attività di pulizia è la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Ancona, Pesaro e Urbino. «Vedremo quello che ci consentono di fare - riprende Berardinelli -. È chiaro che la nostra intenzione è di rimettere a posto tutta l’area per il 25 aprile». E per tutta l’area l’assessore intende anche le prime rampe di scale che dal Monumento scendono verso la balconata del Passetto, dove ancora una volta, degli artisti improvvisati, hanno ben pensato di lasciare traccia delle loro brutture di vernice spray. Le più recenti lungo la mura che costeggia la scalinata (lato di sinistra) che discende fino alla spiaggia. In più parti la pietra dove gli anconetani amano prendere il sole è stata brandizzata da quelle grafie incomprensibili e di pessimo gusto. «Se la Soprintendenza deciderà di affidare al Comune la pulizia dell’area andremo a togliere anche tutte quelle scritte» assicura l’assessore.



La priorità



Forse per giovedì prossimo non si farà in tempo a ripulire proprio tutto, ma almeno le parti che saranno teatro della cerimonia sì. «Priorità assoluta il Monumento» tiene a sottolineare Berardinelli. Luogo del cuore per gli anconetani che tornerà ad essere un palco naturale anche durante il ponte di maggio. Dall’1 al 4, infatti, il Passetto e il Viale ospiteranno gli stand della consueta Fiera di San Ciriaco. Un evento che anche quest’anno promette di attirare pubblico da tutta la provincia. «Il nostro impegno è massimo - riprende Berardinelli - le azioni già intraprese per il decoro della città lo dimostrano». L’assessore fa riferimento all’intervento di smacchiatura di alcune pareti di via XXIX Settembre fino alle panchine della fermata dell’autobus in piazza Roma lato Rettorato. In quel caso sono stati utilizzati prodotti particolari che rendono più impermeabile la superficie e anche più facile da pulire. «Bisogna vedere se sono compatibili con un bene monumentale vincolato dalla Soprintendenza» specifica Berardinelli. La buona notizia è comunque che il Comune si è già mosso per riportare il decoro in quella parte di città. Un vanto per il capoluogo, sebbene troppo spesso mortificato dalla mano di qualche artista improvvisato che pensa di aver dato prova di chissà quale ribellione. E invece resta traccia solo della sua inciviltà.