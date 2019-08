Palumbo Superyachts novità da far brillare gli occhi: il primo Extra 93

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Con EXTRA 93, la linea EXTRA si arricchisce di un nuovo modello da 28,5 metri che conferma la strada intrapresa da Palumbo Superyachts di costruire qualcosa di particolare e unico sul mercato.La nuova linea Extra ha debuttato nel 2018 con l'entry level EXTRA 76, uno yacht di 24 metri che ha sviluppato un nuovo concetto di crociera.La gamma EXTRA che oggi, oltre al 93, conta i modelli 76, 86, 86 Fast, 120 Alloy e l’ammiraglia 130 Alloy, regala ai propri ospiti l'emozione di vivere a pieno il contatto con la natura, creando un intenso feeling con il mare sia in navigazione che alla fonda, grazie al massimo comfort offerto dalle ampie volumetrie interne ed esterne.Grazie alla sapiente mano di Francesco Guida che ha curato sia gli esterni che gli interni, l'accattivante design del profilo esprime la sua spiccata personalità distinguendosi già da subito per la sua unicità.Un raffinato gioco di contrasti tra le chiare e morbide superfici bianche di vetroresina o alluminio e le eleganti vetrate scure.Le generose finestrature, senza soluzione di continuità, offrono la magica sensazione di trovarsi all'interno di una grande cupola di cristallo, che dona una ineguagliabile luminosità e panoramicità agli esclusivi living interni.Tutti i muovi modelli Extra saranno presentati al Cannes Yachting Festival (86, 86 fast e 93) e al Monaco Yacht Show (130 Alloy) nel settembre 2019.Tra i principali obiettivi di EXTRA 93 vi è quello di innalzare ulteriormente gli standard per gli yacht sotto i 100 piedi, in particolare in termini di volumi, comfort, vivibilità a bordo e contenimento dei consumi.Realizzato in composito, conforme agli standard RINA e alle certificazioni CE, questo yacht presenta volumi impressionanti e una vivibilità unica.Sottocoperta troviamo quattro cabine ospiti: due cabine VIP con letto centrale e due cabine con letti singoli, tutte dotate di bagno. Sullo stesso livello la zona equipaggio con tre cabine e due bagni, dinette e lavanderia.Grazie ad un baglio massimo di ben 7,8 metri, la cabina armatoriale posizionata a prua sul ponte principale è la più ampia nella categoria per barche al di sotto dei 30 metri. È completa di un grande guardaroba separato ed è stata disegnata per garantire la massima privacy ai suoi occupanti.L’ampio salone con scenografico divano a C e poltrone occasional è il luogo ideale dove rilassarsi e socializzare.La pantry si trova a centro barca, è ampia e spaziosa e garantisce un accesso separato alla zona equipaggio.A poppa, il pozzetto include un divano a C che può trasformarsi in un grande prendisole.Il ponte superiore si presenta come un’ampia area living en plain-air grazie alle finestrature apribili in grado di creare un'unica grande area con il pozzetto, dotato di divani e chaise-lounge e di un tavolo da pranzo per 12 persone.Una seconda zona relax, con maxi prendisole è stata creata a prua. Al di sotto della quale troviamo il tender da 4,35 metri. Plancia e galley, ognuna con accesso separato, completano questo ponte.Il sun deck, dotato di due aree prendisole e zona living, propone un punto di osservazione privilegiato per godere appieno di una crociera in pieno comfort e privacy.L’impianto di propulsione del semi-dislocante EXTRA 93 può fare affidamento su tre potenti motori Volvo Penta IPS da 1000 cavalli ciascuno in grado di spingerla fino a una velocità massima di 18.5 nodi e una di crociera di 15 nodi.