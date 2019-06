«Paghi in anticipo o l'affare sfuma»: truffatori online sempre in agguato

di Lorenzo Sconocchini

ANCONA Occhio a chi, quando trattate un acquisto online, vi fa fretta spiegando che ha già tante offerte e vi chiede di pagare in anticipo per non perdere l’affare. Guai a seguire le indicazioni di che al telefono vi spiega come ricaricare al postamat la vostra carta prepagata, fingendo un acquisto, perché in realtà vi sta addebitando la somma, anziché accreditarla. E non abboccate se vi arriva un’email di un cittadino francese interessato a un vostro annuncio di vendita, che vi chiede però di anticipargli le spese doganali: bidone garantito al cento per cento.