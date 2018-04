Uomo di 59 anni saluta la moglie e poi scompare L’auto ritrovata sulla darsena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA VETERE - Mistero sulla sorte di un 59enne scomparso da casa martedì. L’uomo, originario di Sassoferrato, vive con la compagna ad Ostra Vetere. Martedì mattina è uscito e non ha più fatto rientro. La sua macchina è stata rinvenuta alle 2 della notte tra martedì e mercoledì a Senigallia, in via Bixio, davanti alla darsena dei pescatori. All’interno c’erano tutti i suoi effetti personali. Subito i carabinieri, che indagano sulla sua scomparsa, hanno informato l’ufficio locale marittimo che ha avviato delle ricerche in mare e nell’area portuale ma senza esito.Il timore è che possa aver compiuto un gesto estremo anche se, stando a quanto riferito dalla compagna, non ne avrebbe avuto motivo. È stata lei l’ultima a vederlo. Martedì mattina lo ha visto uscire. Lei poi è andata a lavorare e quando è tornata a pranzo, non vedendolo, lo ha chiamato. Il cellulare squillava libero ma non rispondeva. Ha riprovato fino a quando è risultato irraggiungibile. A quel punto si è messa in contatto con i suoi parenti di Sassoferrato, per verificare se eventualmente si fosse recato da loro, ma non lo avevano visto. Preoccupata, si è rivolta alla caserma dei carabinieri di Ostra Vetere intorno alle 22.30 per segnalarne la scomparsa. Subito sono state attivate delle ricerche che hanno condotto alla darsena di via Bixio. Ricerche ancora in corso.