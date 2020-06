Stroncato a 49 anni: l'intera comunità piange la scomparsa di Michele

OSTRA - Si sono svolti ieri pomeriggio ad Ostra, nel santuario di Santa Maria Apparve, i funerali di Michele Magnarini, spentosi sabato scorso ad appena 49 anni, dopo una lunga malattia, all’ospedale regionale di Torrette. In tanti si sono voluti stringere ai familiari, alla figlia Yaneisi, alla mamma Bruna, ai fratelli Massimo e Matteo e agli altri congiunti.

La famiglia di Michele è notissima nella città dell’hinterland senigalliese: la mamma Bruna, stimata insegnante, ha prestato servizio per lunghi anni nell’Istituto Comprensivo di Ostra, che ha voluto esprimerle tangibilmente la sua vicinanza con un commosso manifesto. I fratelli sono a loro volta assai conosciuti, non solo a Ostra ma anche a Senigallia perché alla famiglia Magnarini è legata la gestione del ristorante senigalliese Des Amis. Sui muri è comparso inoltre il pubblico attestato di cordoglio della Asd Pescatori Ostra, sodalizio che accoglie gli appassionati della pesca sportiva, fra i quali Michele eccelleva per passione e assiduità. Un lutto vissuto in modo collettivo dalla città, tanto che ieri pomeriggio davanti alla chiesa di Santa Maria Apparve, che per le disposizioni di distanziamento sociale ha potuto accogliere un numero più contenuto di fedeli, si è raccolta tanta gente che ha atteso disciplinatamente l’uscita del feretro per salutare Michele per l’ultima volta, prima del suo ultimo viaggio.

